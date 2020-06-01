ويستمر النزاع بين البلدين حول إقليم كشمير، الذي قسم بينهما عام 1947، بعد استقلالهما عن بريطانيا.

وقالت الخارجية الهندية في بيان، إن "الحكومة أعلنت المسؤولين المذكورين شخصين غير مرغوب فيهما، لضلوعهما في أنشطة لا تنسجم مع مهمتهما كعضوين في بعثة دبلوماسية".

وأضافت أن عليهما مغادرة البلاد "خلال 24 ساعة"، لافتة إلى أنها أبلغت القائم بالأعمال الباكستاني "احتجاجا شديد اللهجة" على الأنشطة المزعومة للمسؤولين.

يذكر أن ألمانيا أعلنت في مطلع مايو، أنها ستباشر في 25 أغسطس محاكمة مواطن هندي متهم بالتجسس على السيخ ومواطني كشمير، لحساب استخبارات بلاده.

ويتهم المشتبه به بلفير س. (54 عاما) بأنه تعاون مع الوكالة الهندية للاستخبارات الخارجية منذ 2015.

وخاضت الهند وباكستان ثلاث حروب منذ استقلالهما، اثنتان منها بسبب كشمير. وتنشر الهند أكثر من 500 ألف جندي في كشمير.