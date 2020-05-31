وقتل شخص في وقت متأخر من يوم السبت والثاني في الساعة 2:30 صباح اليوم الأحد، لكن شرطة المدينة أكدت عدم تورط عناصرها في مقتل أي منهما.

وقال مايكل هيويت المتحدث باسم الشرطة إن سبب هذه الوفيات لم يتضح على الفور.

وأضاف "ما من سبيل لربط هذه الوفيات، في الوقت الحالي، بأي نوع من الاحتجاجات أو أي شيء. نحن لا نعرف ما إذا كانت حوادث منفصلة أو ماهيتها".

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف خطيرة لليلة الثانية على التوالي في إنديانابوليس حيث تحطمت نوافذ العديد من المباني.

كما اقتحم الأفراد عددا من بعض المتاجر وقاموا بنهبها ما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.