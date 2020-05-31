وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن شركات الطيران، مثل "إيزي جيت" و"ريان إير"، تعمل حاليا على جدولة وبرمجة أكثر من 160 ألف رحلة اعتبارا من يوليو القادم، لنقل نحو 29 مليون مسافر.

ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الحكومة لتخفيف إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالوافدين.

وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتل كشفت في خطتها أن أي شخص سيدخل إلى بريطانيا، ابتداء من 8 يونيو، سيخضع للعزل الذاتي لمدة أسبوعين.

ويعتقد أن هذه الصيغة سيتم إلغاؤها حين ستتم مراجعة إجراءات الحجر الصحي في 29 يونيو.

وكشفت "ديلي ميل" أن رحلات شهر يوليو ستشمل بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

وتقول نقابة مشغلي المطارات إنها تنتظر توجيهات الحكومة حول كيفية تأمين الرحلات الجوية والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي الصحيحة.

يشار إلى المملكة المتحدة سجلت أكثر من 272 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 38 ألف حالة وفاة.