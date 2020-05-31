فاق عدد إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم 6 ملايين و179 ألف، فيما وصلت الوفيات إلى 371 ألف و297 حالة.
وفيما يلي آخر أخبار الوباء لحظة بلحظة حول العالم:
- تسجيل 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان.
- لبنان يدخل المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات الوقائية.
- إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 400 ألف.
- البيرو تتجاوز 155 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد - وزير الخارجية: بريطانيا تتخذ الخطوات الصحيحة لتخفيف قيود كورونا.
- إندونسيا تسجل 700 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة.
- ماليزيا تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا.
- الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا وحالة لزائر ألماني.
- صحيفة الباييس: إسبانيا تعتزم تمديد العزل العام حتى 21 يونيو.
- وزارة الصحة الكويتية: 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27043.
- إعادة فتح المسجد الأقصى للصلاة بعد شهرين من الاغلاق بسبب وباء كورونا.