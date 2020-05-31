وتوفي 956 شخصاً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في البرازيل، التي شهدت أيضًا عددا قياسيا من الإصابات بلغ 26,928 خلال يوم واحد، ليرتفع الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 465,166 إصابة.

والدول الثلاث الأكثر تضرّرًا من جرّاء الفيروس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

ويقدر خبراء في البرازيل أن عدد الإصابات يمكن أن يكون أعلى بما يصل إلى 15 مرة مقارنة بالأرقام الرسميّة، وذلك بالنظر إلى أن البلاد لا تجري اختبارات على نطاق واسع.

والولايتان اللتان سجّلتا أكبر عدد من الوفيّات والإصابات من جراء الفيروس، هما ساو باولو وريو دي جانيرو، وكلتاهما في جنوب شرق البلاد.