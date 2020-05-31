وقال ترامب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أميركيين، إنّ "وفاة جورج فلويد في شوارع مينابوليس مأساة خطيرة".

لكنه أضاف أن ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويون"، داعيا إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".

وأثار مقتل فلويد، صاحب البشرة السوداء، بأيدي رجال الشرطة في منيابوليس، بينما كان من دون سلاح، احتجاجات عارمة في مدن أميركية تحول بعضها إلى العنف.