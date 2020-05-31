وتحديدا، تم تسجيل ما لا يقل عن 6,000,867 إصابة بالفيروس، بينها 366,848 وفاة.

وأحصت أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس، 2,135,170 إصابة (177,595 وفاة)، بينما سجلت الولايات المتحدة من جهتها 1,760,740 إصابة، و103,472 وفاة.

لكن الفيروس بات حاليًّا يتقدّم بشكل أسرع في أميركا اللاتينية، مع زيادةٍ بأكثر من 45 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح المجموع 944,695 إصابة و49,230 وفاة.