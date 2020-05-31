وحذر ترامب في تغريدة، السبت، من أن جهاز الخدمة السرية مستعد لإطلاق "أشرس الكلاب وأعنف الأسلحة التي شاهدتها على الإطلاق" إذا تمكن المحتجون من اختراق خطوط الأمن"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

ووصفت باوزر تصريحات ترامب بأنها "فظة"، مضيفة أن الإشارة إلى إطلاق الكلاب تثير لدى الأمة "أسوأ ذكريات الفصل العنصري".

وقالت "ادعو مدينتنا وأمتنا إلى ممارسة ضبط النفس، ضبط نفس كبير رغم محاولات الرئيس لإثارة الفرقة بيننا. أشعر أن هذه التعليقات هي هجوم على الإنسانية، هجوم على أميركا السوداء، وهي تقوض الأمن في مدينتي"، بحسب "أسوشيتد برس".

كما ذكرت أن جهاز الشرطة مستعد للتعاون مع جهاز الخدمة السرية، إذا استمرت الاحتجاجات السبت، ليلا.

وقالت إن الناس تواقون للتغيير و"لقادة يشعرون بهذا الألم" بدلا من "تمجيد العنف ضد المواطن الأميركي".