وقال بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إن "منظمة الصحة العالمية تحتاج الى مواصلة قدرتها على قيادة الاستجابة العالمية للوباء، حاليا وفي المستقبل".

وأضاف البيان "لهذا السبب، المشاركة والدعم من الجميع مطلوبان وهناك حاجة ماسة إليهما. نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها الذي تم الإعلان عنه".

وأشار البيان الى أن الاتحاد الأوروبي قدم مساهمة إضافية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتابع البيان إنه "في الوقت الذي يستمر فيه العالم في مكافحة وباء كوفيد-19، فإن المهمة الأساسية للجميع هي إنقاذ الأرواح واحتواء الوباء وكبحه".

واختتم بالقول: "الآن هو الوقت الملائم لتعاون أفضل وحلول مشتركة، ويجب تفادي الأفعال التي تضعف النتائج العالمية".

والجمعة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية متهما إياها بعدم بذل ما يكفي لمكافحة فيروس كورونا في بداية انتشاره.

وتعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر في ميزانية المنظمة، إذ تمنحها أكثر من 400 مليون دولار سنويا.

وكان ترامب قد أوقف الشهر الماضي تمويل منظمة الصحة العالمية بعد اتهامها بالتساهل مع الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى أواخر العام الماضي.

وأعلن ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة ستعيد توجيه التمويل المخصص للمنظمة لتغطية "متطلبات أخرى طارئة ومستحقة للصحة العامة في جميع أنحاء العالم".