وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إنه تم تسجيل 2819 إصابة جديدة مؤكدة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 146,668 منذ إعلان أول حالة منتصف فبراير.

وشهد عدد الإصابات ارتفاعا شبه مستمر منذ 2 مايو الجاري، أي تاريخ إعلان أدنى حصيلة خلال شهرين، لكن لم تشهد إيران ارتفاعا مشابها منذ بداية أبريل الماضي.

وبدأت البلاد منتصف أبريل تخفيف القيود والتدابير المفروضة لاحتواء تفشي الوباء. وسُمح للمطاعم باستقبال الزبائن هذا الأسبوع.

ووفق جهانبور، فقد سجلت 50 وفاة من جراء الإصابة بمرض كوفيد 19 خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 7677 وفاة.

وما تزال محافظة خوزستان مصنفة ضمن الدرجة الحمراء، أي أنها في أعلى مستوى خطر وفق ترتيب وضعته السلطات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن "محافظات خراسان رضوي، أذربيجان الغربية والشرقية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، هرمزغان ومازندران جميعها في وضع حرج أيضا".

ويرجح عدة خبراء أجانب أن تكون الأرقام الرسمية لإصابات ووفيات كورونا في إيران أقل من الأرقام الحقيقية.