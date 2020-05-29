ففي إسبانيا، أعلنت السلطات، أمس الخميس، أنها بصدد تخفيف آخر على إجراءات العزل بما يتيح لنحو 70 في المئة من السكان زيارة المطاعم وأحواض السباحة ومراكز التسوق يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس مركز تنسيق البلاغات الصحية والطوارئ، فرناندو سيمون، في مؤتمر صحفي الخميس: "الطريقة التي تتطور بها الأرقام جيدة للغاية"، وفقا لفرانس برس.

وسجلت إسبانيا، التي فرضت إغلاقا صارما منذ مارس الماضي وبدأت بتخفيفه في 11 مايو، 38 وفاة و182 إصابة بـفيروس كورونا الجديد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى أكثر من 27 ألف حالة، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة نحو 238 ألف إصابة.

وستواصل السلطات الإسبانية تخفيف القيود على مراحل تستمر حتى نهاية يونيو المقبل، ولكن اعتبارا من الاثنين، سوف تسمح لمناطق جديدة في البلاد، مثل الأندلس وفالنسيا وجزر البليار وكناري، بفتح أحواض السباحة، ولكن أمام عدد محدود من الناس، في حين سيكون على مرتادي الشواطئ الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

أما مراكز التسوق فسوف يسمح لها بالعمل بنسبة 40 في المئة فقط من طاقتها الاستيعابية، وسيكون بإمكان المطاعم خدمة الزبائن في الأماكن المغلقة، ولا تشمل هذه القرارات سكان المنطقتين الأكثر تضررا، في مدريد وبرشلونة، الذين عليهم أن يعيشوا حتى الآن في ظل المرحلة الأولى.

وفي فرنسا، أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب، الخميس، عن المرحلة التالية من تخفيف إجراءات العزل العام، وقال إن البلاد ستسمح للمطاعم والحانات والمقاهي بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الثلاثاء المقبل رغم وجود مزيد من القيود في باريس مقارنة بأي مكان آخر.

كذلك، سترفع الحكومة القيود التي فرضتها على السفر وستعيد فتح الشواطئ والمتنزهات اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكد فيليب تأييده رفع القيود المفروضة على حدود الدول في منطقة "الشينغن" دون فرض قواعد للحجر الصحي بدءا من 15 يونيو، مضيفا، في خطاب متلفز "ستصبح الحرية هي القاعدة والحظر هو الاستثناء"، بحسب رويترز.

وأشار فيليب إلى أن انتشار الفيروس يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع، وأن باريس لم تعد "منطقة في المستوى الأحمر" بالنسبة لفيروس كورونا لكنه أوضح أن الخطر لا يزال قائما ولا مجال للتراخي.

الجدير بالذكر أن أكثر من 28500 فرنسي قضوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، من بينهم أقل من 100 ماتوا الأربعاء، في تراجع للوفيات دون المئة لليوم السابع على التوالي.

وفي بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وذكر جونسون في مؤتمر صحفي، أن السلطات في إنجلترا ستسمح بتجمع ما يصل إلى 6 أشخاص خارج المنازل كما سيعاد فتح المدارس تدريجيا اعتبارا من الاثنين المقبل، وكذلك شركات التجزئة ومعارض السيارات، لكنه نبه إلى أن التغييرات "خطوات تجريبية صغيرة إلى الأمام".

من جانبهم قال خبراء الصحة في بريطانيا إن الوضع متوازن مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لكنه لا يتحسن بوتيرة سريعة.