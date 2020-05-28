وقرر ترامب تمديد الاستعانة بالحرس الوطني إلى غاية منتصف أغسطس المقبل، حسب ما أعلنه على حسابه الرسمي في تويتر.

وقال "يقوم رجال ونساء الحرس الوطني بعمل رائع في مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف "سأقوم هذا الأسبوع بتمديد الاستعانة بهم حتى منتصف أغسطس، حتى يتمكنوا من الاستمرار في عملهم".

وفي مارس اماضي، أعلن الرئيس الأميركي استعانة السلطات الفدرالية بالحرس الوطني لمواجهة الفيروس، خاصة في ولايات واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا.

وتأسس الحرس الوطني عام 1903، ويعد أهم قوة عسكرية احتياطية في البلاد. ويتألف من قوات الاحتياط بالجيش الأميركي والقوات الجوية.

وأصاب "كوفيد-19" أكثر من مليون و753 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأودى بحياة نحو 102 ألف آخرين.