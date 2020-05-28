وأعلن متحدث باسم جونسون "رئيس الوزراء يعتبر أن كامينغز تصرف بطريقة مسؤولة وقانونية نظراً للظروف، ويرى أن القضية أغلقت"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت قضية المستشار دومينيك كامينغز قد فجرت جدلا كبيرا في بريطانيا، وصل إلى حد تقديم وزير الدولة لشؤون إسكتلندا، دوغلاس روس استقالته، احتجاجات على تصرف كامينغز .

وخرق كامينغز إجراءات الإغلاق التام التي فرضت في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، عندما سافر مع عائلته إلى منزل والديه في مدينة دورهام في أقصى الشمال الإنجليزي، بحجة أنه كان يعاني من أعراض فيروس كورونا في نهاية مارس.

ويعد كامينغز "مهندس" تعليمات الإغلاق الحكومي في بريطانيا، لذلك، كان غريبا على البريطانيين أن يسمعوا أن هذا الشخص خرق القواعد التي وضعها.

ومن جانبها، قالت شرطة دورهام البريطانية إن دومنيك كامنغز ارتكب خرقا بسيطا لقواعد الإغلاق، لكن لا نية لاتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.

