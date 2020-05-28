وأعلنت السلطات الصحية بالصين، الجمعة، أنها لم تسجل أي إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البر الرئيسي، الخميس، بعدما كانت قد سجلت حالتين في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أنه تم رصد 5 حالات جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم الخميس مقابل 23 حالة في اليوم السابق.



وفيما يلي أحدث التطورات التي شهدتها مختلف دول العالم، فيما يتعلق بوباء "كوفيد-19":

- جونز هوبكنز: تسجيل 1297 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة الفلسطينية: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية.

- وزارة الصحة المصرية: 29 وفاة و1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجموع الإصابات إلى 20793.

- سجلت أوروبا أكثر من 175 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، مع ثلاثة أرباع هذا العدد في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

- الجزائر تعلن تمسكها بقرار استعمال البروتوكول العلاجي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، باستخدام عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، بالرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية بالتوقف عن استخدامه.

- رئيس فريق الخبراء الطبي الصيني تشو لين الذي يزور الجزائر: فيروس كورونا المكتشف بالجزائر مغاير للفيروس الذي تم اكتشافه في الصين، ويشبه ذلك المكتشف بفرنسا.

- مراسلنا: الهند تسجل 6566 إصابة و194 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- روسيا تسجل 3771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 379 ألف حالة، مما يضعها بعد الولايات المتحدة والبرازيل في عدد الحالات.

- تركيا تستأنف حركة القطارات بين المدن على نطاق محدود، بعد تعليقها لمدة شهرين.

- ماليزيا تسجل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7629 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات، ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 115.

- إندونيسيا تسجل 687 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة.

- الحكومة الفرنسية تستعد لإعلان المرحلة الجديدة من تخفيف إجراءات العزل الذي بدأ في 11 مايو، التي قد تشمل إمكانية إعادة فتح الحانات والمطاعم والحدائق العامة مع تحسن الوضع الصحي.

- الفلبين تسجل 539 حالة إصابة جديدة بكورونا، في أكبر زيادة يومية منذ رصد الفيروس للمرة الأولى في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 15588، والوفيات إلى 921، فيما ارتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 3598 بعد تعافي 92 مريضا.

- سنغافورة تسجل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249.