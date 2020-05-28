وتدور عدة اشتباكات بين القوتين الآسيويتين العملاقتين على طول الحدود بينهما الممتدة على طول 3500 كلم، وخصوصا في منطقة لاداخ المرتفعة في شمال الهند.

وكتب ترامب على تويتر "أبلغنا الهند والصين بأن الولايات المتحدة جاهزة ومستعدة وقادرة على القيام بوساطة أو لعب دور الحكم في الخلاف الحدودي المشتعل حاليا بينهما".

وتقول مصادر أمنية هندية أن مئات الجنود الصينيين دخلوا قطاعا من لاداخ في الهند تطالب به الصين، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقبل أسبوعين، أصيب عسكريون من الطرفين بجروح حين وقعت اشتباكات بالأيدي والحجارة في منطقة سيخيم بشرق الهند. ولم ترد بعد ذلك أنباء عن أي أعمال عنف جديدة.

واتهمت مسؤولة شؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الأميركية، أليس ويلز، الأسبوع الماضي الصين بالسعي لبلبلة التوازن الإقليمي، داعية إلى "مقاومة العدوان" الصيني.

وفي 2017 وقفت القوات الهندية والصينية وجها لوجه على مدى 72 يوما في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا، وسمحت مفاوضات بحلحلة التوتر بين الطرفين.

وتدور نزاعات جغرافية عدة بين الهند والصين في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق). ووقعت حرب خاطفة بين البلدين عام 1962، هزمت فيها القوات الهندية.