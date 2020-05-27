وجاء هذا التطور بعد تسجيل 6387 حالة جديدة خلال 24 الساعة الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى 151 ألفا و767 إصابة، منذ أواخر يناير الماضي.

وشهدت الأيام الاخيرة تصاعدا ملحوظا في أعداد الاصابات، إذ تجاوز المعدل 6 آلاف حالة يوميا.

وبهذا الرقم باتت الإصابات الهند أكثر من إيران، حيث سجلت 140 ألف إصابة أو الصين حيث سجلت 82 ألف إصابة، وهما أكبر بؤر لكورونا في القارة الآسيوية.

وبحسب وزارة الصحة الهندية، فقد تم ايضا تسجيل 170 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد للوفيات في البلاد إلى 4.337 حالة وفاة.

وفيما يلي أبرز تطورات كورونا عربيا ودوليا:

- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 1161.

- عُمان تعلن تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 166 حالة لعمانيين، و89 حالة لأجانب، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 8373 حالة وعدد الوفيات 38، علما بأن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء.

- الكويت: تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا، والإجمالي يرتفع الى 175، كما تم تسجيل 692 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات 23267، في وقت ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 7946 بعد الإعلان عن تماثل 640 حالة للشفاء.

- قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة في محافظة الخليل، بعد يوم من قرار الحكومة عودة الحياة إلى طبيعتها.

- شهدت روسيا وفاة 161 مصابا بالوباء، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3968، فيما تم تسجيل 8339 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات فوق 370 ألفا بقليل.

- ألغت الحكومة الفرنسية استخدام عقار هيدروكسيكلوروكين لعلاج المرضى الذين يعانون من حالات حادة من مرض "كوفيد 19"، بسبب مخاوف من تداعيات جانبية للدواء.

- ماليزيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 7619 حالة، فيما ظل عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115.

- إندونيسيا تسجل 686 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة، لتصبح حصيلة الإصابات عن 23851 والوفيات عند 1473.

- أعلنت الفلبين تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس كورونا و380 إصابة، في أكبر زيادة يومية في الحالات في 7 أسابيع.

- قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين، الأربعاء، سجلت حالة إصابة مؤكدة واحدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 26 مايو، مقابل 7 حالات قبلها بيوم.