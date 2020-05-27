وجاء تصريحات ترامب وسط تكهنات بأنه ربما يجعل إنهاء أطول حروب الولايات المتحدة جزءا من حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.

وقال الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "نحن هناك منذ 19عاما، نعم، أعتقد أن هذا يكفي.. يمكننا دائما العودة إذا أردنا".

وردا على سؤال عما إذا كانت عطلة عيد الشكر في 26 نوفمبر المقبل موعدا مستهدفا، قال ترامب "لا. ليس لدي موعد مستهدف. لكن في أقرب وقت معقول. على مدى فترة، لكن في أقرب وقت معقول".

وبدأت الولايات المتحدة حربها في أفغانستان أواخر عام 2001 بعد أسابيع قليلة من هجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص.