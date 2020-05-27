وتزامنت توقعات معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن مع دعوات يعارضها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لفرض إجراءات العزل العام، جاءت بعد تجاوز الوفيات اليومية في البرازيل يوم الاثنين مثيلتها في الولايات المتحدة.

وكتب الدكتور كريستوفر موراي مدير المعهد "يجب على البرازيل أن تحذو حذو ووهان في الصين، فضلا عن إيطاليا وإسبانيا ونيويورك من خلال تطبيق الأوامر الرسمية والتدابير للسيطرة على وباء سريع الحركة، والحد من انتشار فيروس كورونا".

وكان عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل، الذي أعلن عنه الاثنين، أعلى من نظيره في الولايات المتحدة لأول مرة بحسب وزارة الصحة، إذ سجلت البرازيل 807 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، في حين سجلت الولايات المتحدة 620 وفاة.

من جهة أخرى قال مسؤولون في بيان صحفي، الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأميركيتين البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا، وإن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من جانب دولهما.

وقالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأميركيتين، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأميركية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن التفشي يتسارع في دول مثل البرازيل التي سجلت في الأسبوع الماضي أكبر عدد من الوفيات في العالم لفترة سبعة أيام، منذ بدء تفشي فيروس كورونا.