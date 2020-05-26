وكشف مسؤولون في البنتاغون في وقت سابق، أن "مقاتلات صينية اقتربت (ضايقت) الطائرات الأميركية حوالي 9 مرات في تلك المنطقة، منذ مارس الماضي"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وجاء في تغريدة نُشرت على حساب القوات الجوية للمحيط الهادئ في تويتر: "نفذت طائرتان من طراز B-1B، من قاعدة Dyess (الأميركية)، مهمة فوق بحر الصين الجنوبي في 26 مايو".

وأوضحت التغريدة أن الحدث كان "جزءا من قوة مهام للقاذفات، وأظهر قدرتهما على الطيران والإبحار، والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، في الوقت والوتيرة من اختيارنا".

وتوترت العلاقات بين البلدين العام الماضي مع اشتداد الحرب التجارية بينهما، ليزيد فيروس كورونا مؤخرا من حدة تلك الخلافات، مع اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بـ"عدم الشفافية" بشأن الوباء، مما أدى إلى تفشيه في مختلف أنحاء العالم.