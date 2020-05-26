وأحصي ما لا يقل عن 5505307 إصابة، بينها 346188 وفاة، خصوصا في أوروبا، القارة الأكثر تضررا من الوباء مع أكثر من مليوني إصابة، والولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون إصابة، بحسب "فرانس برس".

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال شهر، وسجلت أكثر من مليون إصابة بـ"كوفيد 19" خلال الأيام الـ11 الأخيرة.

ولا تعكس الأعداد إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

وفيما يلي آخر أخبار الوباء لحظة بلحظة حول العالم:

- أعلنت السعودية تخفيف القيود المفروضة على الحركة والتنقل، ليسمح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مكة المكرمة، ابتداء من الثلاثاء، بين الساعة السادسة صباحا والثالثة مساء، بعد أن كان حظر التجول شاملا على مدار 24 ساعة.

- أعلنت الحكومة الأردنية استئناف عمل الوزارات والدوائر الرسمية اعتبارا من اليوم، بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

- أعيد فتح كنيسة المهد في بيت لحم أمام الزوار بعد حوالى ثلاثة أشهر من الإغلاق ضمن إجراءات فيروس كورونا المستجد، في وقت بدأت الحكومة الفلسطينية في رفع القيود مع الانحسار النسبي للفيروس.

- تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا 360 ألف إصابة، الثلاثاء، مع تسجيل ما يقرب من 9 آلاف حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

- ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين تعتزم تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 29 يونيو المقبل، قبل الموعد المخطط سلفا بأسبوع، ورفع التحذير من السفر إلى31 دولة أوروبية اعتبارا من منتصف يونيو.

- الهند تسجل 6535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الاصابات تتجاوز 145 ألف إصابة، كما سجلت 146 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 4167.

-وزارة الصحة في سنغافورة تسجل 383 إصابة جديدة بكورونا، مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32343.

- سجلت كوريا الجنوبية 19 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها من منطقة سول ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يعتقد المسؤولون أن الإصابات مرتبطة بنواد ليلية، وأماكن ترفيه أخرى.

- سجلت الصين 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا جميعهم مواطنون صينيون عائدون من الخارج.

- أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا و350 إصابة، في أكبر زيادة يومية في الحالات في سبعة أسابيع. وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 14669 ووصل عدد الوفيات إلى 886



- سجلت تشيلي عددا قياسيا في إصابات فيروس كورونا المستجد، بلغ 4895 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بينها إصابتان لوزيرين في حكومة الرئيس سيباستيان بينييرا.