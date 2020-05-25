واستنكر ترامب حملة لـ"وسائل الإعلام المضللة والفاسدة بالكامل" التي اعتبرت ممارسته لرياضة الغولف "خطيئة مميتة".

وقال ترامب: "كنت أعلم أن هذا ما سيحصل!"، موضحا "ما لا يقولونه هو إنها المرة الأولى التي ألعب فيها الغولف منذ نحو ثلاثة أشهر. وحتى لو انتظرت ثلاث سنوات لكانوا بكل الأحوال كتبوا المقالات نفسها". وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكّر ترامب بأن سلفه باراك أوباما في عام 2014 لعب الغولف بعد دقائق من إدانته قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد تنظيم داعش، وهو ما اعتذر عنه أوباما بعد بضعة أسابيع.

وأثار توجّه ترامب إلى نادي الغولف ردود فعل غاضبة وقد تحدّث أحد معارضي الرئيس عن ممارسة سيّد البيت الأبيض هوايته في توقيت تترقّب فيه الولايات المتحدة تخطي حصيلة وفيات كوفيد-19 عتبة المئة ألف.