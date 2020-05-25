وأشارت المسؤولة الإسبانية إلى أن الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين إلى إسبانيا من الخارج، سيكون قد تم تعليقه غالبا بحلول ذلك الموعد.

وأفادت رييس ماروتو في مقابلة مع محطة الإذاعة المحلية "أونداثيرو" بأنه: "من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في يوليو"، حسبما نقلت "رويترز".

وتعد إسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا وهي تعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا لكنها أبقت على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.

جدير بالذكر أن السلطات الصحية في إسبانيا كانت قد أعلنت الأحد تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 235772، في حين وصل تعداد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 28752.