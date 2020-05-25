وقال فورد: "ظننت أنها حفلة لموسيقى الروك عندما ذهبت الى هناك. لقد أصبت بالصدمة لوجود هذا العدد الكبير من الناس القريبين جدا من بعضهم".

وكان فورد يشير إلى آلاف الأشخاص الذين تجمعوا، السبت، في حديقة "ترينيتي بيلوودز" الشهيرة في تورنتو للاستمتاع بيوم مشمس.

وأصدرت حكومة المدينة أيضا بيانا نددت فيه بعدم احترام التباعد الاجتماعي، باعتبار ذلك تصرفا "غير مقبول"، ونبهت من أن هذا يعرض للخطر جهود المدينة لوقف انتشار كوفيد-19.

وبينما قال إنه يفهم رغبة الناس في الخروج، قال فورد إن الفيروس قد "يستمر في الانتشار تماما مثل حرائق الغابات"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتابع قائلا: "علينا أن نبقى يقظين، وأفضل دفاعاتنا الآن هو تكثيف الفحوص"، مشددا على ضرورة خضوع من تظهر عليه أيّ من علامات المرض للفحص فورا.

والسبت، أجرت الهيئات الصحية في أونتاريو 11383 فحصا، وهو أقل من هدفها المنشود الذي يبلغ 16 ألف فحص يوميا.

وحتى الأحد، سجلت المقاطعة 25500 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و2140 وفاة، مقارنة بـ84 ألف حالة و6447 وفاة في جميع أنحاء البلاد.