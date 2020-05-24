وأوردت المؤسسة الصحية الأميركية، أن عدد الوفيات من جراء مرض "كوفيد 19" زاد 1047 ليصل الإجمالي إلى97049 حالة، بحسب ما نقلت رويترز.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، يوم السبت، أعلى مقارنة بالأرقام المسجلة في اليوم السابق.

ويتواصل تنكيس الأعلام حتى الأحد في البلاد تكريماً لضحايا وباء كورونا الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي ثم تحول إلى جائحة عالمية.

ورغم الأعداد المرتفعة، بدأت الولايات الأميركية الخمسون رفع إجراءات العزل بشكل جزئي وتدريجي، وأبقت على بعض القيود على التجمّعات بهدف الحدّ من تفشي الوباء.

وفي نيويورك الولاية الأميركية الأكثر تضررا من كوفيد-19 تراجعت الحصيلة اليومية للوفيات السبت إلى 84، وهي الحصيلة الأدنى منذ 24 مارس.

وفي وقت تعاني شركات أميركية كبيرة من الأزمة الناجمة عن تفشي الوباء، أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية "هيرتز"، التي تأسست قبل أكثر من 100 عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، الجمعة أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.