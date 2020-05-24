جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال فيه إن العودة إلى مقاعد الدارسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، وبين عشر سنوات و11 سنة.

وأكد جونسون أن الإرادة الجماعية ساهمت في مواجهة تفشي كورونا، مؤكدا أن البلاد ستنتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق.

وتشمل المرحلة الثانية من تخفيف القوانين لعودة المدارس لتفتح أبوابها أمام الطلبة، مع الإبقاء على الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي.

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها الحكومة، سُجّلت على الأراضي البريطانية نحو 37 ألف وفاة لأشخاص تأكدت إصابتهم بكوفيد-19، علما أن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 41 ألفا لوجود وفيات يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء.

والأسبوع الماضي، طالبت نقابات المعلمين الحكومة بإعادة النظر في قرار إعادة فتح المدارس نظرا لاستمرار المخاوف الصحية.

وكانت سلطات محلية عدة في إنجلترا قد استبعدت إعادة فتح المدارس في أول يونيو، علما أن اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قررت إبقاء المدارس مغلقة الشهر المقبل.

وفي حين لم تحدد ويلز موعدا لإعادة فتح المدارس، ستُستأنف جزئيا الحصص الدراسية في المؤسسات التعليمية في اسكتلندا اعتبارا من 11 أغسطس.

أما في إيرلندا الشمالية فلن يعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة قبل سبتمبر. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

والجمعة، اعتبرت الهيئة الاستشارية العلمية للطوارئ التابعة للحكومة أن الأدلة على احتمال تأثر الأطفال أو إصابتهم بالمرض غير قاطعة.

لكنّها أشارت إلى أن المخاطر بالنسبة للأطفال تبقى أقل مقارنة بالبالغين.