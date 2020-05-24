وانتشلت الشرطة جثث خمسة أشخاص في مكان الانفجار مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في أي لحظة، مع ورود تقارير بإصابات حرجة ضمن الجرحى العشرين.

وقال شاهد عيان إن الحشود كانت ترقص وتغني ابتهاجا بعيد الفطر حين وقع انفجار هائل، مشيرا إلى أن الحادث قد يكون انفجارا بقنبلة مزروعة بجانب الطريق وليس بإلقاء قنبلة يدوية.

وقال آخر إن الحشود كانت متجمعة منذ السبت في المكان للمشاركة في عروض رقص تقليدية.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، إلا أن أصابع الاتهام تشير ربما إلى حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة أو إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط في الصومال.