وأفاد المركز أيضا بأن روسيا سجلت 8599 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أقل من عدد الإصابات في الأربع والعشرين ساعة السابقة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 344481، حسبما نقلت "رويترز".

وسجلت روسيا عدد وفيات أقل بكثير من ذاك الذي سجلته دول شهدت تفشيا واسعا لفيروس كورونا المستجد لكن البعض يشككون في الأرقام ويتهمون السلطات بعدم الكشف عن الأرقام كاملة للتخفيف من حجم الأزمة.

ويرجع مسؤولون في قطاع الصحة الروسي الأعداد الأقل التي تم تسجيلها مقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية إلى أنه لا يتم إحصاء إلا الوفيات التي تسبب بها الفيروس بشكل مباشر.

وتشير السلطات كذلك إلى أنه كان لدى روسيا المزيد من الوقت لتحضير أسرة في المستشفيات وإطلاق عملية فحص واسعة النطاق لإبطاء تفشي الفيروس، نظرا إلى أنه وصل إليها متأخرا مقارنة بدول أوروبية والولايات المتحدة.