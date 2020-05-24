وحذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأحد، من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من "حافة حرب باردة جديدة"، وعبّر عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول تفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال وانغ يي في تصريحات للصحفيين: "لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأميركية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة".

وأضاف الوزير الصيني: "إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا الجديد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفي معرض رده على الصحفيين، قال وانغ يي إن التعاون بين بكين وواشنطن يعود بالنفع على البلدين، وإن المواجهة تعود عليهما بالخسارة، مضيفا أن على الجانبين إيجاد السبيل للتعايش السلمي.

وشدد وانغ يي على أن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي، بحسب رويترز.

وأشار إلى أنه في العقود الأربعة الماضية، تجاوزت العلاقات الصينية الأميركية مختلف الصعوبات وحققت تقدما تاريخيا.

وأوضح أنه يمكن تلخيص الخبرات الماضية في نقطة واحدة، هي أن البلدين يربحان بالتعاون ويخسران بالتخاصم، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وبيّن المسؤول الصيني أنه على الرغم من أن تغيرات كبيرة قد طرأت على الأوضاع الدولية والمحلية، غير أن هذه الخبرة لا تزال من المسلمات التي تحتاج إلى الالتزام بها والحفاظ عليها، بما يبقي الجانبين بعيدين عن التشويش الخارجي.

وأشار إلى أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة تخلله بعض المنافسة، واعتبر أن هذا أمر طبيعي في العلاقات الدولية وأن "المهم هو كيف ننظر إليها وكيف نتعامل معها. التمادي في تضخيم المنافسة سيضيّق مجال التعاون، بينما التركيز على توسيع التعاون هو الذي يتفق مع المصلحة المشتركة للجانبين".

وعبّر الوزير الصيني عن أمله في أن يبذل الجانب الأميركي جهودا مشتركة مع الصين، و"التنافس بشكل إيجابي خلال عملية تعميق التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة" والكسب المشترك والتنمية للبلدين.