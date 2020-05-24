ونقلت وكالة "دي بي إيه" الألمانية للأنباء عن السلطات الصحية في المدينة قولها إن 6 من هؤلاء المصابين أدخلوا المستشفى.

ووفقاً لصحيفة "فرانكفورتر روندرشاو" المحليّة فإنّ القدّاس أقيم في كنيسة بروتستانتية معمدانية في العاشر من مايو بعد أيام من قرار السلطات السماح لأماكن العبادة بإعادة فتح أبوابها مجدّداً أمام المصلّين.

وفي كانتون ماين-كينزيغ-كريس الواقع على تخوم المدينة أعلنت السلطات المحلية، الجمعة، عن إصابة 16 شخصاً بالفيروس بعد مشاركتهم في "حدث في فرانكفورت".

وألمانيا التي سجلت تراجعاً كبيرا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، خفّفت في مطلع مايو قيود التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة تفشّي الوباء، لكنّ السلطات لا تزال تتخوّف من موجة تفش ثانية في بلد نجح حتى اليوم، أكثر من العديد من جيرانه، في احتواء الجائحة.

والسبت، أعلنت السلطات في مقاطعة ساكسونيا السفلى أن 7 أشخاص أصيبوا بالفيروس في مطعم بمدنية لير وأن ما يصل إلى 50 شخصاً وضعوا إثر ذلك في العزل.

وسجلت ألمانيا حتى السبت إصابة 177 ألفا و850 شخصاً بالفيروس (+638 إصابة خلال 24 ساعة) توفي منهم 8216 شخصاً (42 وفاة خلال 24 ساعة)، وفقاً لمعهد روبرت كوخ الذي يرصد الأوبئة في البلاد.