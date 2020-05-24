وقالت الوزيرة في تسجيل مصور نشرته على واتساب وتويتر: "حتى بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 إيجابية".

ودعت المواطنين في زامبيا إلى التحلي بالهدوء ومراعاة قواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قرر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، معاقبة وزيرة خالفت إجراءات العزل الصحي التي تطبقها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأمر رئيس جنوب أفريقيا بخصم شهر من راتب وزيرة الاتصالات، ستيلا ندبيني إبراهامز، مع توقيفها عن العمل شهرين، لانتهاكها إجراءات العزل الصحي العام بأنحاء البلاد وتناولها الغداء مع مسؤول سابق.