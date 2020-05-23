وتجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس حول العالم حاجز الـ300 ألف، في حين تخطى عدد المصابين بالوباء عتبة الـ5 ملايين.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عربيا ودوليا:

- ألمانيا تعلن تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة الى 431 إصابة.

- الولايات المتحدة تسجل 1127 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الوفيات 97 ألفا.

- أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان الأحد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم السبت بعد أول يوم من عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تفشي المرض.

- وزارة الصحة المغربية: تعافي 261 مصابا من فيروس كورونا وإجمالي المتعافين يبلغ 4638.

- الملك سلمان بن عبد العزيز: نأمل من الجميع اتخاذ إجراءات السلامة للحد من انتشار جائحة كورونا.

- إيطاليا: 119 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 32735.

- وفيات كورونا في بريطانيا تصل إلى 36675 بتسجيل 282 وفاة جديدة.

- العراق يسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا بـ308 إصابات و5 وفيات.

- وزارة الصحة القطرية: تسجيل وفاتين و1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- رئيس الوزراء الإسباني يعلن استئناف نشاطات دوري كرة القدم اعتبارا من 8 يونيو المقبل.

- وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 20464، وإجمالي الوفيات إلى 148.

- وزارة الصحة اللبنانية ترصد 11 إصابة جديدة، رفعت إجمالي الإصابات إلى 1097.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 463 حالة إصابة جديدة منها 210 حالات لعمانيين، و253 حالة لأجانب، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 7257 إصابة، وعدد الوفيات 34، علما أن 1848حالة قد تماثلت للشفاء.

- روسيا سجلت 9434 حالة إصابة جديدة و139 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 335882، والوفيات إلى 3388.

- إندونيسيا تسجل 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة.

- رصدت ماليزيا 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العددالإجمالي للإصابات إلى 7185 حالة، فيما لم تسجل أي وفاة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

- قالت الفلبين إنها سجلت 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 180 حالة إصابة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بلغ13777 بينما وصلت الوفيات إلى 863.

- وزارة الصحة في سنغافورة رصدت 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليرتفع إجمالي عدد الإصابات هناك إلى 31068 حالة، وأوضحت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

- كوريا الجنوبية أبلغت عن 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها من منطقة سول ذات الكثافة السكانية العالية حيث أغلقت السلطات آلاف الملاهي الليلية والحانات وقاعات الغناء لوقف انتقال المرض، بعد فتحها لفترة وجيزة.