وكانت مصادر رسمية ووكالات أنباء أفادت في وقت سابق بتحطم طائرة باكستانية تحمل 107 أشخاص، في منطقة سكنية مكتظة قريبة من مطار كراتشي.

ولم تعلن السلطات حتى الآن حصيلة الضحايا والإصابات بشكل رسمي.

وقالت سلطة الطيران المدني في باكستان إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها قرب مطار كراتشي، جنوبي البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها صحفيون ورواد شبكات التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب والدخان الأسود يتصاعد من الحي السكني، وتبين أن العديد من المنازل تهدمت جزئيا من جراء الحادث.

وفي لقطات أخرى، ظهرات سيارات الإطفاء وهي تحاول إخماد الحرائق التي تسبب بها حادثة الطائرة، فيما تجمهر السكان في الجوار.

وكانت الطائرة أقلعت في وقت سابق من يوم في رحلة داخلية من مدية لاهور باتجاه كراتشي.