وأضاف خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

وتراجعت وفيات كورونا في الصين بشكل كبير منذ أسابيع، فيما تسعى الدولة إلى إعادة الحياة الطبيعية شيئا فشيئا.

وقال لي لأعضاء البرلمان "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر".

وقررت الصين، الجمعة، عدم تحديد هدف للنمو هذا العام، في تطور غير مسبوق بالنسبة إلى العملاق الآسيوي.

وأوضح رئيس الوزراء الصيني أن "بلادنا ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها"، بسبب جائحة كوفيد-19، والظروف العالمية.