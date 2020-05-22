وفي الوقت ذاته تواصل تراجع عدد المرضى في أقسام الإنعاش ليبلغ 1745، أي أقل بـ49 حالة عن اليوم السابق.

ومنذ ظهور الوباء، أودع 17635 مصابا في الإنعاش، من بين 99822 شخصا أدخلوا المستشفيات من جراء الإصابة بالفيروس الذي لقبته منظمة الصحة العالمية بـ"عدو البشرية".

وارتفع عدد الوفيات في المستشفيات إلى 17870، بزيادة 58 حالة عن الأربعاء، فيما ارتفع عدد الضحايا في دور المسنين إلى 10345 بزيادة 25 وفاة.