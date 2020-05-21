وأشارت المتحدثة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصا، بالإضافة لسائق السيارة، لكن لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث يرتبط بالإرهاب.

وذكرت الشرطة في بيان أن السيارة الرياضية وهي من طراز سوبارو، اصطدمت بسيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة مرور في بنكستاون في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، قبل أن تواصل الطريق لتصطدم بمتجر قريب.

يذكر أن المحل اسمه "حجاب هاوس" أو بيت الحجاب، ويختص بملابس المحجبات.

وقالت الشرطة في بيانها "أصيب السائق و11 من المارة. يجري علاجهم حاليا في مكان الحادث لكن لا يُعتقد أن إصاباتهم خطيرة".

ويجري ضباط من شرطة بنكستاون تحقيقاتهم في مكان الحادث.

وقالت متحدثة باسم الشرطة على نحو منفصل لرويترز إنه "لا يوجد أي مؤشر على (الإرهاب) في هذه المرحلة".