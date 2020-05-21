وتم توقيف الوزير مارسيلو نافاخاس من قبل الشرطة في لاباز، وفق الكولونيل ايفان روخاس، بعد يوم على إصدار الرئيسة الانتقالية جانين آنييز أمرا بفتح تحقيق في القضية، فيما اعتقل أيضا مسؤولان آخران في وزارة الصحة.

واشترت بوليفيا 179 جهاز تنفس اصطناعي من مصنع في إسبانيا بمبلغ 27.683 دولار للجهاز الواحد، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 5 ملايين دولار ومولها بنك التنمية الأميركي الذي تم استدعاء موظفين فيه للإدلاء بشهاداتهم.

لكن تبين لاحقا أن المصنع يبيع الجهاز بمبلغ يراوح بين 9.500 و11 ألف يورو (10.312 و11.941 دولار)، في حين لعبت شركة إسبانية أخرى دور وسيط في الصفقة.

وتم الكشف عن الفضيحة نهاية الأسبوع الماضي عندما اشتكى أطباء أقسام العناية المشددة في المستشفيات البوليفية من عدم ملائمة هذه الأجهزة لوحدات العناية المركزة.

وعند النظر في نوعية أجهزة التنفس تبين أنه قد جرى شراؤها بمبالغ مضخمة.

وسجلت بوليفيا 4.500 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و190 وفاة، وهي تفرض عزلا تاما في البلاد منذ 17 مارس.