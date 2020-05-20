وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن هذه التدابير ضرورية، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب بوفاة 27 ألفا و778 شخصا في البلاد حتى الآن.

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، ارتفع أمس الثلاثاء إلى 83 شخصا من 59 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ورفعت إسبانيا، الثلاثاء، الحظر المفروض على جميع الرحلات الجوية المباشرة ورحلات السفن القادمة من إيطاليا منذ 11 مارس لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية.

لكن سيتعين وضع المسافرين القادمين من إيطاليا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، مثلهم مثل غيرهم من الوافدين إلى إسبانيا، التي لا تزال في حالة طوارئ.

قال وزير إسباني، الاثنين، إن إسبانيا التي يعتمد اقتصادها على السياحة، تهدف إلى إعادة فتح الحدود لاستقبال الزوار بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

وبدأت إسبانيا في تخفف من إجراءات الإغلاق الصارمة تدريجيا في الآونة الأخيرة، بعدما فرضتها منذ منتصف مارس الماضي، مما منع الناس لأسابيع من الخروج من منازلهم.