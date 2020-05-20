فقد ارتفع عدد الوفيات بـفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، في الولايات المتحدة 1539 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى نحو 91845، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 1.5 إصابة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الثلاثاء.

وفي البرازيل، ارتفع عدد الوفيات أكثر من ألف حالة خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية، وباتت البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث الإصابات أيضا، وتخطت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

فقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الثلاثاء أن فيروس كورونا حصد خلال 24 ساعة أرواح 1179 مصابا.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت لغاية اليوم 271628 إصابة مثبتة مخبريا بالفيروس الفتاك، من بينها 17971 وفاة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت 2713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية حتى الآن مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346.

وسجلت السلطات أيضا وفاة 334 شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 5666 حالة وفاة.

وخارج الأميركيتين، اكتفت الصين بتسجيل 5 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 دون أن تسجل أي حالة وفاة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن الصين سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 6 حالات في اليوم السابق.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الآن إلى 82965 في حين ظلت الوفيات دون تغيير عند 4634.

أما في أوروبا، فقد باتت السويد، الأعلى بوفيات كورونا نسبة إلى عدد السكان، حيث سجلت 6.25 حالة وفاة لكل مليون نسمة يوميا في المتوسط على مدى 7 أيام بين 12 و19 مايو، وهو المعدل الأعلى في أوروبا ويتجاوز بريطانيا التي سجلت 5.75 حالة وفاة لكل مليون نسمة.

لكن إجمالا، ومنذ تفشي الوباء حتى الآن، لا تزال السويد تسجل معدل وفيات أقل من المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا، والتي اختارت جميعها إجراءات عزل عام. لكن المعدل في السويد أعلى بكثير من جاراتها الدنمارك والنرويج وفنلندا.

يشار إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في مختلف أنحاء العالم بلغ 324,911 شخصا، في حين تم تسجيل 4,986,406 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.