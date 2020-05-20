فقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء "كوفيد-19"، أكثر من 4.98 مليون إنسان، فيما اقترب عدد الوفيات من 325 آلاف شخص، حول العالم.

غير أن هذه الأنباء السيئة تقريبا، فيما يتعلق بالإصابات والوفيات، يحد منها عدد حالات الشفاء في العالم، والتي بلغت حوالي مليوني شخص.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

- الولايات المتحدة: ارتفع عدد الوفيات بواقع 1539 حالة، ليصل الإجمالي إلى 91945 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات في البلاد أكثر من 1.5 مليون إصابة.

- الصين: سجلت 5 إصابات جديدة دون أي وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 82965 إصابة، في حين ظلت الوفيات عند 4634 وفاة.

- المكسيك: سجلت 2713 إصابة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346، كما سجلت 334 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 5666.

- البرازيل: سجلت 1179 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 17971، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 271628 إصابة.

- ألمانيا: ارتفع عدد الإصابات بواقع 797 حالة ليصل الإجمالي إلى 176007، فيما ارتفاع عدد الوفيات بواقع 83 حالة ليصل إلى 8090 وفاة.

كورونا في الدول العربية:

آخر الأرقام المسجلة في عدد من الدول العربية لغاية الثلاثاء 19 مايو

- أعلن مختبر " كوانت ليز" في الإمارات عن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا الجديد على نحو غير مسبوق.

- وزارة الصحة المصرية: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 645، والإصابات إلى 12764.

- الأردن: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 629 إصابة.

- وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

- وزارة الصحة العمانية تعلن وفاة مقيمين اثنين مصابين بمرض "كوفيد 19"، أحدهما يبلغ من العمر 54 عاما والآخر 67 عاما، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في السلطنة 25.