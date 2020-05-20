وحصيلة الوفيات اليومية هذه تناهز تقريبا ضعف تلك التي سجلت مساء الاثنين، والتي كانت الأدنى على الإطلاق منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19 والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت الثلاثاء في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الأربعاء).

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ومقرها بالتيمور، أن حوالي 290 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.

أما من حيث نسبة توزع الوفيات على الولايات فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول، إذ سجلت لوحدها حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

ووفقا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استنادا إلى 9 نماذج وبائية، يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 113 ألف وفاة بـ"كوفيد-19" بحلول 13 يونيو.

وهذه الدراسة التي نشرت، الثلاثاء، بالتزامن مع إقرار ولايات عدة إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها، تتوقع بالتالي وفاة حوالي 22 ألف أميركي إضافي بسبب فيروس كورونا المستجدّ في غضون 25 يوماً.