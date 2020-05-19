ولم تشر السلطات الروسية، إلى عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المروحية قبل وقوع حادث التحطم مساء الثلاثاء، بحسب ما نقلت فرانس.

وأوضحت الوزارة أن "أفراد الطاقم قضوا من جراء التأثر بجروح أصيبوا بها خلال هبوط طارئ" للمروحية التي كانت تشارك في تمارين عسكرية.

وبحسب وسائل إعلام، فإن حادث تحطم الطائرة الروسية قد يكون ناجما عن خلل فني، لكن السلطات لم تحدد السبب بشكل رسمي حتى الآن.