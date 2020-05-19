وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول استعداد الحكومة البريطانية لموجة ثانية محتملة من الفيروس، قال فان تام: "قد نضطر إلى العيش وتعلم التعايش مع هذا الفيروس على المدى الطويل وبالتأكيد لعدة أشهر قادمة إن لم يكن عدة سنوات. قد يغير اللقاح ذلك، ولكن لا يمكننا التأكد من أننا سنحصل على لقاح".

وأضاف: "قد يكون هناك عنصر يتعلق بفصول العام وربما توفر أحوال الخريف والشتاء الجوية بيئة أفضل كثيرا للفيروس حتى يقوم بعد ذلك بعمله مرة أخرى. لذا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن ذلك ونخطط لهذه الأنواع من طفرات الرعاية الصحية التي نأمل ألا نحتاجها"، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا، قد قالت الأحد، إن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه إسترليني (نحو 112 مليون دولار)، لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.

وقالت الوزارة إن من شأن التمويل ضمان افتتاح المركز الجديد في صيف 2021، قبل عام من الموعد المقرر.

وأضافت الوزارة أن مركز ابتكار وتصنيع اللقاحات، وهو قيد الإنشاء حاليا، يعد أحد المكونات الرئيسية في برنامج الحكومة لضمان توفير لقاح لفيروس كورونا بكميات ضخمة سريعا بمجرد توفره.