وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق، التي تسجل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19، والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت الاثنين في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الثلاثاء).

وأظهرت بيانات الجامعة، ومقرها بالتيمور، أن أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.

أما من حيث نسبة توزع الوفيات على الولايات فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول، إذ سجّلت لوحدها حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

ووفقا لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس يتوقّع أن تسجّل الولايات المتّحدة 112 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول السادس من يونيو.

والاثنين كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يتناول منذ حوالي 10 أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، ضاربا بذلك عرض الحائط توصيات السلطات الصحية الأميركية، التي حذرت من خطورة تناول عقار انقسم المجتمع الطبي حول مدى فاعليته في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.