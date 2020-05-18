وهذا العزل، الذي سيمنع معظم الناس من مغادرة منازلهم، هو الأوسع نطاقا حتى الآن في تركيا، حيث جرى فرضه سابقا في 31 مدينة فقط أو أقل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في تركيا ارتفع إلى 150 ألفا و593، مع تشخيص إصابة 1158 شخصا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 4171.

وقال أردوغان في كلمة، عقب اجتماع للحكومة، إن المدارس لن تعود للعمل بصورة كاملة أخرى إلا بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة التعليم إن التعلم عن بعد، سواء عن طريق الإنترنت أو التلفزيون، سيستمر حتى 19 يونيو، وهو آخر أيام العام الدراسي الحالي.

وبدأت تركيا في اتخاذ خطوات لتخفيف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مع انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية من ذروته في أبريل.

وقال الرئيس التركي إن المساجد ستفتح أبوابها لصلاة الجماعة بشكل جزئي، اعتبارا من 29 مايو، مضيفا أنه جرى تمديد فترة التحفظ المنزلي التي منحت للسجناء الذين أفرج عنهم بسبب الفيروس، لمدة شهرين.