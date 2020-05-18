عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تركيا، الاثنين، إلى 15 ألفا و593، وذلك بعد تسجيل 1158 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب ما أظهرت بيانات وزارة الصحة.
وبدأت تركيا، التي تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة، في اتخاذ خطوات لتخفيف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مع انخفاض عدد الحالات اليومية من ذروته في أبريل الماضي.
وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب "كوفيد-19" بلغ 4171، بينما تعافى 111577 شخصا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.