وبدأت تركيا، التي تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة، في اتخاذ خطوات لتخفيف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مع انخفاض عدد الحالات اليومية من ذروته في أبريل الماضي.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب "كوفيد-19" بلغ 4171، بينما تعافى 111577 شخصا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.