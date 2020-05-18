وقال غيبريسوس في مستهل الاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية، الذي يضم أعضاء المنظمة: "سأقوم بتقييم مستقل في أقرب وقت مناسب لمراجعة الخبرة التي اكتسبت، والدروس التي استخلصت وإصدار توصيات لتحسين الجهوزية والاستجابة على المستويين الوطني والعالمي".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفضت في وقت سابق، تقارير صحفية اتهمتها بحجب معلومات بشأن الفيروس بعد ضغوط من الصين، واصفة إياها بأنها "ادعاءات كاذبة".

وقالت المنظمة في بيانها، إن التقرير الذي نشرته مجلة ألمانية عن محادثة هاتفية بين مدير غيبريسوس والرئيس الصيني شي جين بينغ في 21 يناير الماضي "لا أساس له من الصحة".

وكانت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية ذكرت أن شي طلب من تيدروس أثناء المكالمة "حجب معلومات بشأن انتقال الفيروس من شخص لآخر وتأخير إعلان الجائحة"، وذلك نقلا عن وكالة الاستخبارات الألمانية، التي رفضت التعليق.

وزعمت "دير شبيغل" أيضا أن الاستخبارات الخارجية الألمانية قالت إن نحو 6 أسابيع من الوقت لمكافحة تفشي المرض أهدرت بسبب سياسة المعلومات الصينية.

وذكرت منظمة الصحة أن تيدروس وشي "لم يتحدثا قط عبر الهاتف"، وأضافت أن "مثل هذه التقارير غير الدقيقة تصرف الانتباه عن جهود منظمة الصحة العالمية والجهود العالمية لإنهاء جائحة فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن الصين أكدت انتقال فيروس كورونا بين البشر في 20 يناير.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من بين أقوى المنتقدين لتعامل منظمة الصحة العالمية مع الوباء، واتهمها بمحاباة الصين، وأمر بوقف المدفوعات الأميركية للوكالة.