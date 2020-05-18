وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

- السعودية تسجل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 246 حالة جديدة، وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 4339.

- وزارة الصحة العمانية تعلن وفاة مقيمين اثنين مصابين بمرض "كوفيد 19"، أحدهما يبلغ من العمر 54 عاما والآخر 67 عاما، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في السلطنة 25.

- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 193 إصابة جديدة، منها 72 حالة لعمانيين و121 حالة لأجانب، علما أن هناك 1496 حالة تماثلت للشفاء.

- أعلن العراق أنه سيعزل 5 مدن في محافظة بغداد، اعتبارا من الأربعاء المقبل، بعد الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين هناك.

- يشهد لبنان إعادة فتح تدريجي للقطاعات الاقتصادية بعد 4 أيام متتالية من الإغلاق العام الذي أعلنته السلطات إثر ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

- أضافت بريطانيا فقدان حاستي الشم والتذوق إلى قائمة أعراض كورونا، التي يتعين على الشخص عزل نفسه إذا أصيب بها.

- تنطلق اليوم على مدى يومين أعمال الجمعية العامة العالمية للصحة في دورتها الثالثة والسبعين، التي ستكون دورة مصغرة وعبر دائرة الفيديو، ويطغى على القمة التحقيق في أصل فيروس كورونا، فيما يبدو أنه معركة بين الصين والعديد من الدول.

- الهند تشهد تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم تشهد البلاد خلال يوم واحد، مما يرفع الحصيلة الإجمالية هناك إلى 96 ألفا، فيما بلغت أعداد الوفيات 3029.

- سجلت روسيا 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678، وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه البلاد إصابات تقل عن 10 آلاف.

- سجلت سنغافورة 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي للمصابين في البلاد الـ28 ألفا.

- أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6941 حالة.

- إندونيسيا تسجل 43 وفاة جديدة و496 إصابة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي من المصابين 18010، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1191.

- الفلبين تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831.

- أعلن وزير الصحة الإكوادوري الأحد عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى إحدى قبائل الأمازون الأصلية في البلاد.

- سجلت الصين 7 حالات إصابة جديدة بالوباء، ولم تعلن عن حالات وفاة جديدة بالفيروس منذ أكثر من شهر.