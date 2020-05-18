وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ4.8 مليون حالة حول العالم، في حين تسبب الوباء بوفاة أكثر من 320 ألفا.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

- جامعة جونز هوبكنز: عدد الوفيات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة ينخفض إلى ما دون 800 وفاة.

- وكالة رويترز: وفيات كورونا في أميركا اللاتينية تجاوزت 30 ألفا.

- تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف.

- عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا يتخطى 150 ألف إصابة.

- وزارة الصحة المصرية: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 645، والإصابات إلى 12764.

- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

- الأردن: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 629 إصابة.

- وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

- المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لـ3 أسابيع.

- السعودية تسجل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 246 حالة جديدة، وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 4339.

- وزارة الصحة العمانية تعلن وفاة مقيمين اثنين مصابين بمرض "كوفيد 19"، أحدهما يبلغ من العمر 54 عاما والآخر 67 عاما، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في السلطنة 25.

- يشهد لبنان إعادة فتح تدريجي للقطاعات الاقتصادية بعد 4 أيام متتالية من الإغلاق العام الذي أعلنته السلطات إثر ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

- أضافت بريطانيا فقدان حاستي الشم والتذوق إلى قائمة أعراض كورونا، التي يتعين على الشخص عزل نفسه إذا أصيب بها.

- سجلت روسيا 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678، وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه البلاد إصابات تقل عن 10 آلاف.

- سجلت سنغافورة 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي للمصابين في البلاد الـ28 ألفا.

- أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6941 حالة.

- إندونيسيا تسجل 43 وفاة جديدة و496 إصابة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي من المصابين 18010، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1191.

- الفلبين تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831.

- أعلن وزير الصحة الإكوادوري الأحد عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى إحدى قبائل الأمازون الأصلية في البلاد.

- سجلت الصين 7 حالات إصابة جديدة بالوباء، ولم تعلن عن حالات وفاة جديدة بالفيروس منذ أكثر من شهر.