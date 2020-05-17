وقال كونتي في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها إيطاليا لاستئناف معظم الأنشطة الاقتصادية ورفع القيود على تنقل الناس "نواجه مخاطرة محسوبة مدركين أن المنحنى الوبائي قد يرتفع مرة أخرى".

وإيطاليا من أكثر الدول تأثرا بفيروس كورونا المستجد، إذ شهدت أكثر من 31 ألف حالة وفاة، فيما زاد عدد الإصابات عن 220 ألف حالة.

ومع السماح للمتاجر بفتح أبوابها ابتداء من الاثنين، قال كونتي إنه سيتم السماح بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من الثالث من يونيو، دون أن يقضي من يدخلون إيطاليا فترة في الحجر الصحي.

وسيتم السماح باستئناف النشاط في صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة والمراكز الرياضية في 25 مايو في حين سيتم السماح بإعادة فتح المسارح ودور السينما ابتداء من 15 يونيو.