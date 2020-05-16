وسجلت ألمانيا عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود، لكن زادت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي تصر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورتها لإبطاء انتشار الفيروس، وملأ المتظاهرون الشوارع للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي.

ونظم محتجون مظاهرات في عدة مواقع في العاصمة برلين وولاية براندنبرغ المحيطة بها، وتتوقع الشرطة تظاهر نحو 5 آلاف في مدينة شتوتغارت، كما طلب منظمون من سلطات مدينة ميونيخ الإذن لتنظيم احتجاج يشارك فيه أكثر من 10 آلاف شخص.

وحظيت ميركل بإشادة عالمية لإبقائها معدل الوفيات منخفضا، لكنها أذعنت في الأسبوع الماضي لضغوط رؤوساء حكومات الولايات، ووافقت على إعادة فتح تدريجية للمدارس والمتاجر والمطاعم وحتى مباريات كرة القدم.

وحذرت المستشارة الألمانية مرارا من حدوث موجة عدوى ثانية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 620 حالة إلى 173772.

وزاد عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881.